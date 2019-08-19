محمد هنيدي يستعد لتصوير "عقلة الإصبع"

بدأ النجم محمد هنيدي، التحضير لفيلمه الجديد، الذي يحمل عنوان “عقلة الأصبع”، والذي يتعاون خلاله مع الكاتب عمر طاهر، والمخرج إسلام خيري، تمهيدا لعرضه في موسم إجازة منتصف العام.





وكان قد بدأ ​محمد هنيدي​ بروفات مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، على مسرح كايرو شو إستعداداً لعرض المسرحية ثاني أيام عيد الأضحى، وهي من تأليف حاتم حسين، إخراج مجدي الهواري، ويشارك هنيدى بطولتها بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى، وسامية الطرابلسي.