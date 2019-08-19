سعر الدولار اليوم فى مختلف البنوك العاملة في مصر









يعرض لكم "الفجر"، سعر الدولار اليوم الإثنين 19/8/2019 فى مختلف البنوك العاملة في مصر، محدثة أولا بأول، وفيما يلى أسعار العملات أمام الجنية المصرى وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر.





استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 19/8/2019 على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى،عند سعر 16.52 جنيها للشراء، و16.62 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك المركزي.









أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:





أسعار الدولار في البنوك:





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري





16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك مصر





16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي





16.51 جنيهًا للشراء

16.61 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول





16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان





16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك البركة





16.55 جنيهًا للشراء

16.65 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك الإسكندرية





16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي





16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في بنك قناة السويس





16.52 جنيهًا للشراء

16.62 جنيهًا للبيع





سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي





16.53 جنيهًا للشراء

16.63 جنيهًا للبيع



