رئيس الجمهورية يكرم أساتذة جامعة عين شمس الحاصلين على جوائز الدولة





وذلك خلال الاحتفال بعيد العلم والذي يقام بحضور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات المصرية.

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كل من أسامة أحمد محمد علي بداري الأستاذ بكلية الصيدلة لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الصيدلية، ومحمود محمد محمد النحاس الأستاذ المتفرغ بكلية التربية جامعة عين شمس؛ لحصوله على جائزة الدولة التقديرية.