جامعة عين شمس تستعد لاستضافة الدورة الكشفية القمية الثلاثون



حيث استعدت جامعة عين شمس لاستقبال وفود من ١٤ جامعة مصرية يتم توافدهم على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، على أن يقام حفل افتتاح الدورة القمية الكشفية الثلاثون يوم الخميس الموافق ٢٢ من أغسطس فى تمام الساعة الرابعة عصرا بكلية الزراعة.



ويتنافس على مدار تسعة أيام أكثر من ٢٥٠ جوال وجوالة من جامعات القاهرة، بنى سويف، سوهاج، أسوان، بنها، المنوفية، السويس، جامعة قناة السويس، دمياط، طنطا، المنصورة، الأزهر، بور سعيد وعين شمس.



حيث تتنافس فرق الجامعات المشاركة فى مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية والكشفية، بالإضافة إلي تقييم معايير السلوك والمظهر والتطلع للقيادة وغيرها.



ويتم إعلان نتائج المسابقات خلال حفل ختام الدورة المزمع انعقاده في الرابعة من عصر يوم الخميس الموافق ٢٩ من أغسطس.



هذا وقد عقد عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إجتماعًا موسعًا للوقوف على كافة استعدادات استضافة الدورة من إقامة وتغذية وتأمين وتوفير جميع الخدمات اللازمة لخروج الدورة الكشفية بصورة ناجحة.





تستضيف جامعة عين شمس الدورة الكشفية القمية الثلاثون للجامعات المصرية فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٩ من أغسطس الجارى بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية ا.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.