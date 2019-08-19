مقتل 10 أشخاص إثر انفجار ناقلة وقود في أوغندا

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ذكرت الشرطة الأوغندية انه لقي عشرة أشخاص مصرعهم في انفجار اتبع حادث لشاحنة وقود في غرب أوغندا.



وقالت الشرطة في بيان اليوم الاثنين إن الانفجار وقع يوم الأحد بعد أن فقدت ناقلة وقود السيطرة علي محركاتها وصدمت سيارتا ركاب وسيارة صالون. وقال البيان إنه تبعته "ثلاثة انفجارات ثانوية أصغر" للمركبات التي كانت متوقفة في الجوار، كما اشتعلت النيران في العديد من المتاجر.



تنتشر حوادث المرور المميتة في المنطقة، بسبب الطرق الضيقة، وعادة ما تلوم الشرطة الأوغندية حوادث السير على السائقين المسرعين.



تعتبر الحوادث التي تنطوي على صهاريج الوقود خطرة بشكل خاص حيث يتجمع الناس في بعض الأحيان حول المركبات التالفة لجلب الوقود إلى علب بلاستيكية.



ولقي العشرات حتفهم في تنزانيا في وقت سابق من أغسطس عندما انفجرت ناقلة وقود تالفة أثناء تجمع الناس حولها.

