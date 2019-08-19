2 سبتمبر.. "تعلم أبدع ابتكر" في معرض الابتكار بهندسة حلوان
الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:09 ص
أية حمروشي
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تنظم كلية هندسة حلوان، فى إطار دعم الجامعة للابتكار والإبداع وتحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، معرضا الابتكار الأول تحت شعار " تعلم، ابدع، ابتكر ".
وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن المعرض جاء إيمانًا بالدور الفعال الناتج عن دعم الأنشطة الطلابية والمشاريع العلمية لدعم التنمية المستدامة، مضيفًا أن الجامعة بها العديد من المبتكرين الشباب، وتبذل قصارى جهدها من أجل تقديم كافة الخدمات للطلاب وتشجيعهم على الإبداع والتفوق والابتكار.
وأشار الأستاذ الدكتور أحمد الجارحى عميد كلية هندسة حلوان، إلي أن المعرض يضم جميع مشاريع التخرج والابتكارات الطلابية، ويهدف إلى ربط الطلاب بسوق العمل، ونقل الخبرات بين الطلاب بما ينمى روح الانتماء للشباب المصري ويحقق الترابط بين الطلاب والجامعة من خلال الاهتمام بابتكاراتهم، وإتاحة الفرصة الحقيقية لأبنائنا المخترعين من خلال تشجيع المسؤولين على تبنى تلك الابتكارات.
تبدأ فعاليات معرض الابتكار فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق ٢ سبتمبر 2019 بمقر الصالة الرياضية بكلية هندسة حلوان.
وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن المعرض جاء إيمانًا بالدور الفعال الناتج عن دعم الأنشطة الطلابية والمشاريع العلمية لدعم التنمية المستدامة، مضيفًا أن الجامعة بها العديد من المبتكرين الشباب، وتبذل قصارى جهدها من أجل تقديم كافة الخدمات للطلاب وتشجيعهم على الإبداع والتفوق والابتكار.
وأشار الأستاذ الدكتور أحمد الجارحى عميد كلية هندسة حلوان، إلي أن المعرض يضم جميع مشاريع التخرج والابتكارات الطلابية، ويهدف إلى ربط الطلاب بسوق العمل، ونقل الخبرات بين الطلاب بما ينمى روح الانتماء للشباب المصري ويحقق الترابط بين الطلاب والجامعة من خلال الاهتمام بابتكاراتهم، وإتاحة الفرصة الحقيقية لأبنائنا المخترعين من خلال تشجيع المسؤولين على تبنى تلك الابتكارات.
تبدأ فعاليات معرض الابتكار فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق ٢ سبتمبر 2019 بمقر الصالة الرياضية بكلية هندسة حلوان.
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