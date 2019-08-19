أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر اليوم





يعرض لكم "الفجر"،تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.





وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 5.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار 4 جنيهات، والجزر 6 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والفاصوليا 30 جنيهًا.





وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل البطيخ 15 جنيهًا للكيلو، والجوافة 6 جنيهات، والتين البرشومي 10 جنيهات، والمانجو 10 جنيهات.









وقال نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة حاتم النقيب"، إن زيادة المعروض من الخضروات والفاكهة أدى لانخفاض الأسعار.





واضاف "نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة"، إن سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 – 2.5 جنيه للكيلو، بينما سعر كيلو البطاطس ما بين 3-5 جنيهات، والباذنجان ما بين 50 قرشا إلى جنيه.



