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سعر الريال السعودى اليوم الآحد 4 -8 -2019

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:49 ص
سعر الريال السعودى اليوم الآحد 4 -8 -2019
سعر الريال السعودى
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يواصل الريال السعودي حالة الاستقرار أمام الجنيه المصرى بعد أن ارتفع الريال مع زيادة الطلب من قبل المصريين من أجل أداء فريضة الحج، ونستعرض سعر الريال السعودي بحسب اخر التحديثات على المواقع ومن ضمنها الدولار لايف، وشهد سعر الريال اضطربات طفيفة ما بين التراجع والارتفاع، ليحافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري علي الثبات، وسبق أن ارتفع الطلب علي الريال خلال موسم عمرة رمضان وأصبحت أسعار الريال السعودي كالتالي:


وسعر الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:


سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib


4.42 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع


سعر الريال اليوم فى بنك البركة


4.38 جنيه للشراء

4.51 جنيه للبيع


سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى


4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع


سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى


4.45 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع


سعر الريال فى بنك مصر


4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع


سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى


4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع


سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى


4.45 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع


سعر الريال فى بنك مصر


4.44 جنيه للشراء

4.48 جنيه للبيع











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