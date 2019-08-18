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نقيب الممثلين: ناشئو كرة اليد رفعوا الروح المعنوية لباقى المنتخبات المصرية

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:44 م
نقيب الممثلين: ناشئو كرة اليد رفعوا الروح المعنوية لباقى المنتخبات المصرية
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الفجر الفني
 
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أشاد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون، بالإنجاز التاريخى الذى حققه منتخب مصر للناشئين لكرة اليد باقتناصه لبطولة العالم بعد فوزه على المنتخب الألمانى.

 
وقال زكى: "منتخب الناشئين لكرة اليد، أعاد الفرحة للمصريين، وأعاد الفخر للرياضة المصرية، وساهم فى رفع الروح المعنوية لباقى المنتخبات المصرية المختلفة بباقى المجالات، كى يدركوا أن المصريين قادرين على تحقيق المستحيل، وما عليهم سوى الاجتهاد.
 

كان منتخب الناشئين المصرى لكرة اليد قد فاز ببطولة العالم عقب هزيمته للمنتخب الألمانى، ليحصل المنتخب على البطولة للمرة الأولى.
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