نقيب الممثلين: ناشئو كرة اليد رفعوا الروح المعنوية لباقى المنتخبات المصرية

أشاد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون، بالإنجاز التاريخى الذى حققه منتخب مصر للناشئين لكرة اليد باقتناصه لبطولة العالم بعد فوزه على المنتخب الألمانى.





وقال زكى: "منتخب الناشئين لكرة اليد، أعاد الفرحة للمصريين، وأعاد الفخر للرياضة المصرية، وساهم فى رفع الروح المعنوية لباقى المنتخبات المصرية المختلفة بباقى المجالات، كى يدركوا أن المصريين قادرين على تحقيق المستحيل، وما عليهم سوى الاجتهاد.



