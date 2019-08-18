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محمد صلاح يهنئ منتخب مصر بعد تتويجه بمونديال الناشئين لليد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:38 م
محمد صلاح يهنئ منتخب مصر بعد تتويجه بمونديال الناشئين لليد
محمد صلاح
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أسماء فايز
 
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حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزي ، على تهنئة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بعد التتويج بلقب كأس العالم للناشئين.

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر":" ألف مبروك لمنتخب اليد .. أبطال العالم "

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز علي ألمانيا بنتيجة 32-28 بنهائي مونديال العالم لليد للناشئين ، فى البطولة التى أقيمت على أراضى مقدونيا

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