محمد صلاح يهنئ منتخب مصر بعد تتويجه بمونديال الناشئين لليد

حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزي ، على تهنئة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بعد التتويج بلقب كأس العالم للناشئين.





وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر":" ألف مبروك لمنتخب اليد .. أبطال العالم "





وكان المنتخب الوطني حقق الفوز علي ألمانيا بنتيجة 32-28 بنهائي مونديال العالم لليد للناشئين ، فى البطولة التى أقيمت على أراضى مقدونيا



