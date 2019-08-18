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إيرادات "الفيل الأزرق 2" تتجاوز 80 مليون جنيه وتسجل أعلى إيرادات فى السينما

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:36 م
إيرادات الفيل الأزرق 2 تتجاوز 80 مليون جنيه وتسجل أعلى إيرادات فى السينما
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الفجر الفني
 
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حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز 80 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد مرور 26 يوم فقط على طرحه بدور العرض السينمائية، حيث حصد 80 مليون و 200 ألف جنيه ليسجل أعلى ايرادات فى تاريخ السينما المصرية متخطياً فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة الذى توقفت ايراداته عند 80 مليون قبل حلول عيد الأضحى.
 

وأصبح "الفيل الأزرق 2" مرشحاً بقوة للوصول إلى 100 مليون فى شباك التذاكر خلال الفترة المقبلة ليكون أول فيلم يصل إلى هذا الرقم الكبير، خاصة أن الفيلم أمامه فترة كبيرة فى دور العرض لاسيما أن الموسم مازال فى بدايته، ومن المقرر أن يظل فى دور العرض ما لا يقل عن شهرين آخرين.


"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".


 
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