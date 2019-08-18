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الزوراء العراقي يفوز على هورسيد الصومالي في كأس محمد السادس للأبطال

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:28 م
الزوراء العراقي يفوز على هورسيد الصومالي في كأس محمد السادس للأبطال
الزوراء
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وكالات
 
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فاز فريق الزوراء العراقي على ضيفه هورسيد الصومالي 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وسجل هدفي الزوراء العراقي علاء عباس وعبد الله عبد الأمير في الدقيقتين 62 و74.

ويلتقي إتحاد طنجة المغربي مع الرفاع البحريني في وقت لاحق من اليوم في ذات المجموعة.

ويلتقي الفائز بهذه المجموعة مع اولمبيك آسفي المغربي في دور الـ32.

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