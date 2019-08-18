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أحد المكرمين في عيد العلم: التكريم من بلدنا ورئيسنا لا يعادله شئ

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:34 م
أحد المكرمين في عيد العلم: التكريم من بلدنا ورئيسنا لا يعادله شئ
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هدى عبدالرازق
 
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قال جمال الدين إبراهيم، أستاذ متفرغ بجامعة الأزهر وأحد المكرمين في عيد العلم، إن تكريم الرئيس السيسي لعدد من العلماء اليوم شيىء عظيم، ودلالة على اهتمام الدولة بالعلم والعلماء.

وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد، إلى أن الاستثمار في العلم يعد أفضل استثمار وعوائده أكبر من تكاليفه، مشيدًا بكلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العلم، حيث ركزت على النقاط التي يحتاجها المجتمع للنهوض علميًا.

وأكد أن تكريم العالم من بلده ورئيسه لا يعادله تكريم من أي دولة أخرى، حيث أنه يكون بمثابة تكليل لجهود سنوات من اللبحث والعمل.
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