"السعودية للكهرباء" تحذر من سقوط أعمدة على طريق الساحل
الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:30 م
الفجر السعودي
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حذرت الشركة السعودية للكهرباء من سقوط بعض أعمدة نقل الكهرباء "الجهد المتوسط" على طريق الساحل جنوبي الليث، بسبب العاصفة المطرية القوية.
وناشدت الشركة عبر "تويتر"، اليوم الأحد، مرتادي الطريق توخي الحيطة والحذر، مؤكدة أن الفرق الميدانية تعمل على معالجة الأوضاع بأسرع وقت.
وناشدت الشركة عبر "تويتر"، اليوم الأحد، مرتادي الطريق توخي الحيطة والحذر، مؤكدة أن الفرق الميدانية تعمل على معالجة الأوضاع بأسرع وقت.
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