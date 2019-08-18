"السعودية للكهرباء" تحذر من سقوط أعمدة على طريق الساحل

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حذرت الشركة السعودية للكهرباء من سقوط بعض أعمدة نقل الكهرباء "الجهد المتوسط" على طريق الساحل جنوبي الليث، بسبب العاصفة المطرية القوية.



وناشدت الشركة عبر "تويتر"، اليوم الأحد، مرتادي الطريق توخي الحيطة والحذر، مؤكدة أن الفرق الميدانية تعمل على معالجة الأوضاع بأسرع وقت.