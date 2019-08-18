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لاعبو مصر يحصدون جوائز الأفضل في بطولة العالم لناشئي كرة اليد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:20 م
لاعبو مصر يحصدون جوائز الأفضل في بطولة العالم لناشئي كرة اليد
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محمد الصو
 
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حصد لاعبو المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد تحت 19 سنة، جوائز الأفضل في بطولة العالم لكرة اليد والتي أقيمت بمقدونيا خلال الفترة من 6 وحتى 18 أغسطس الجاري، والتي توج بها الفراعنة مساء الأحد.


حيث فاز اللاعب أحمد هشام السيد، بجائزة أفضل لاعب في البطولة، كما توج عبدالرحمن حميد، حارس المنتخب، بجائزة أفضل حارس في البطولة، أما اللاعب حسن وليد، فاز بجائزتي أفضل ظهير أيسر وهداف البطولة.


وتوج منتخب مصر ببطولة العالم والميدالية الذهبية، بعد الفوز على ألمانيا في المباراة النهائية مساء الأحد بنتيجة32 - 28.

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