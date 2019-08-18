لاعبو مصر يحصدون جوائز الأفضل في بطولة العالم لناشئي كرة اليد

حصد لاعبو المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد تحت 19 سنة، جوائز الأفضل في بطولة العالم لكرة اليد والتي أقيمت بمقدونيا خلال الفترة من 6 وحتى 18 أغسطس الجاري، والتي توج بها الفراعنة مساء الأحد.





حيث فاز اللاعب أحمد هشام السيد، بجائزة أفضل لاعب في البطولة، كما توج عبدالرحمن حميد، حارس المنتخب، بجائزة أفضل حارس في البطولة، أما اللاعب حسن وليد، فاز بجائزتي أفضل ظهير أيسر وهداف البطولة.



