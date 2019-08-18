لاعب منتخب مصر لكرة اليد سابقًا: اللاعبين أبهروا العالم.. وكانوا رجالة

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أعرب الكابتن محمد كشك، نجم منتخب مصر لكرة اليد سابقا، عن سعادته لفوز منتخب كرة اليد للناشئين بكأس العالم، قائلا: "شيء يدعو للفخر".



وأشار "كشك"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الأحد، إلى أن منظومة كرة اليد المصرية هى منظومة السعادة المصرية، مضيفًا أن أداء منتخب الناشئين كان رائع، فضلا على أن إدارة المنتخب الوطنية كانت قادرة على إخراج أفضل ما لدى اللاعبين.



وأضاف أنه منبهر بأداء المنتخب، متابعًا: "اللاعبين كلهم كانوا رجالة، وأبهروا العالم".

