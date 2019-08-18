ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اتحاد كرة القدم يهنئ منتخب ناشئي اليد بكأس العالم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:09 م
اتحاد كرة القدم يهنئ منتخب ناشئي اليد بكأس العالم
منتخب مصر للشباب لكرة اليد
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
حرص الاتحاد المصري لكرة القدم، على تهنئة نظيره لكرة اليد بمناسبة فوز المنتخب الوطني للناشئين بكأس العالم بعد تغلبه في المباراة النهائية على ألمانيا 32-28 ليحقق انجازا تاريخيا غير مسبوق يدعم النهضة الحقيقية للرياضة المصرية.

وأكد الاتحاد في تهنئة أن لاعبي المنتخب أبطال العالم نموذجا يحتذى به من الأجيال الصاعدة في كافة اللعبات الرياضية لتسير على خطاهم حتى يتبوأ اسم مصر في عالم الرياضة المكانة الحقيقية التي تتلائم وتاريخها العريق .

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إسبانيول
0
x
19:00
2
إشبيلية
أتلتيكو مدريد
0
x
22:00
0
خيتافي
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
1
x
15:00
0
كريستال بالاس
تشيلسي
1
x
17:30
1
ليستر سيتي
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
1
x
15:30
0
هوفنهايم
يونيون برلين
0
x
18:00
4
لايبزيج
نهائي مونديال اليد للناشئين 2019
مصر
32
x
18:00
28
ألمانيا
الدوري الفرنسي
رين
0
x
21:00
0
باريس سان جيرمان