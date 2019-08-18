اتحاد كرة القدم يهنئ منتخب ناشئي اليد بكأس العالم

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم، على تهنئة نظيره لكرة اليد بمناسبة فوز المنتخب الوطني للناشئين بكأس العالم بعد تغلبه في المباراة النهائية على ألمانيا 32-28 ليحقق انجازا تاريخيا غير مسبوق يدعم النهضة الحقيقية للرياضة المصرية.



وأكد الاتحاد في تهنئة أن لاعبي المنتخب أبطال العالم نموذجا يحتذى به من الأجيال الصاعدة في كافة اللعبات الرياضية لتسير على خطاهم حتى يتبوأ اسم مصر في عالم الرياضة المكانة الحقيقية التي تتلائم وتاريخها العريق .

