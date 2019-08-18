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بنى سويف يتعادل أمام إنبي سلبيا

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:14 م
بنى سويف يتعادل أمام إنبي سلبيا
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محمد الحسينى
 
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تعادل لفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى سلبيا بمباراته الودية أمام إنبي وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقين لليوم بملعب بترو سبورت وذلك فى إطار استعدادت الفريقين للموسم الجديد .


وحاول حسن موسي المدير الفنى لبنى سويف تحقيق الاستفادة الكبري من المباراة الودية وذلك بإشراك عدد كبير من اللاعبين بجانب الاطمئنان على تنفيذ الجمل التكتيكية والخططية .


وكان بنى سويف قد خاض العديد من المباريات الودية امام فرق 6 اكتوبر والترسانة واف سي مصر ومركز شباب اطواب ومركز شباب سمسطا والبلاستيك واخيرا أمام إنبي .

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