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تعرف على موعد حفل نانسي عجرم في عمان

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:10 م
تعرف على موعد حفل نانسي عجرم في عمان
نانسي عجرم
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة نانسي عجرم، جمهورها عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بموعد حفلها المقبل في عمان ضمن فاعليات مهرجان صلالة السياحي.

وعلقت نانسى عجرم على بوستر الحفل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلة: "كتير متحمسة لألتقي بجمهوري العزيز بسلطنة عمان ضمن مهرجان صلالة السياحي يوم ٢١ أغسطس".

وكانت نانسي عجرم أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا في قبرص الشهر الماضي، وسط جمهور عريض من محبّيها من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، حيث غنت نانسي باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني.

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