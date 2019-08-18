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حسن وليد يتوج بجائزة هداف بطولة العالم لناشئي كرة اليد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:12 م
حسن وليد يتوج بجائزة هداف بطولة العالم لناشئي كرة اليد
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محمد الصو
 
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توج حسن وليد، لاعب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد تحت 19 سنة، بجائزة أفضل ظهير أيسر وهداف بطولة كأس العالم، في بطولة العالم المقامة بمقدونيا خلال الفترة من 6 وحتى 18 أغسطس الجاري.


وقدم "وليد" أداء رائعًا خلال البطولة واستطاع التسجيل في كل المنتخبات خلال البطولة المونديالية.


وتوج منتخب مصر ببطولة العالم، بعد الفوز على ألمانيا في المباراة النهائية مساء الأحد بنتيجة 32 - 28.

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