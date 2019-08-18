محمد هنيدي: "مبروك لمنتخب مصر كأس العالم"

هنأ النجم محمد هنيدى، منتخب الناشئين لكرة اليد لحصوله على بطولة كأس العالم.

وكتب هنيدى، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "مبروك لمنتخب مصر كأس العالم.. أبطال العالم".

‫تأهل منتخب ناشئي كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال 41 / 36 فى نصف النهائى بعد الفوز على آيسلندا بنتيجة35/31 فى دور الـ8.

‬

‫شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.‬