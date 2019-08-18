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محمد هنيدي: "مبروك لمنتخب مصر كأس العالم"

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:10 م
محمد هنيدي: مبروك لمنتخب مصر كأس العالم
محمد هنيدي
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الفجر الفني
 
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هنأ النجم محمد هنيدى، منتخب الناشئين لكرة اليد لحصوله على بطولة كأس العالم. 
 
وكتب هنيدى، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "مبروك لمنتخب مصر كأس العالم.. أبطال العالم".
 
‫تأهل منتخب ناشئي كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال 41 / 36 فى نصف النهائى  بعد الفوز على  آيسلندا بنتيجة35/31 فى دور الـ8.
‫شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.‬
 
‫وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.‬
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