"الإبراشي" عن حصول منتخب كرة اليد على كأس العالم: "مصر تتحدث بيدها الآن"
الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:11 م
كساب أحمد
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علق الإعلامي وائل الإبراشي، على تتويج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بكأس العالم: "العالم كله يتحدث الآن عن كسر مصر لإحتكار أوروبا لمثل هذه البطولات".
وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن فوز منتخب كرة اليد للناشئين بكأس العالم أدى لتحقيق مصر أكثر من لقب قياسي، خاصة أن الفوز لم يكن بعدة نقاط متقاربة، ولكن الفارق كان كبيرًا، وهذا دليل على أن منتخب مصر قوي، ويبهر العالم كله.
وأضاف: "مصر تتحدث الآن بيدها، وهذا تعبير مجازي عن فوز مصر بكأس العالم، مصر تتصدر أهم الأخبار العالمية، مصر أدهشت العالم كله، فوز مصر بهذه البطولة سابقة تاريخية، ولأول مرة يحدث".
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