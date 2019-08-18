"الإبراشي" عن حصول منتخب كرة اليد على كأس العالم: "مصر تتحدث بيدها الآن"

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على تتويج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بكأس العالم: "العالم كله يتحدث الآن عن كسر مصر لإحتكار أوروبا لمثل هذه البطولات".





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن فوز منتخب كرة اليد للناشئين بكأس العالم أدى لتحقيق مصر أكثر من لقب قياسي، خاصة أن الفوز لم يكن بعدة نقاط متقاربة، ولكن الفارق كان كبيرًا، وهذا دليل على أن منتخب مصر قوي، ويبهر العالم كله.



