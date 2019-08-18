ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الإبراشي" عن حصول منتخب كرة اليد على كأس العالم: "مصر تتحدث بيدها الآن"

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:11 م
الإبراشي عن حصول منتخب كرة اليد على كأس العالم: مصر تتحدث بيدها الآن
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
علق الإعلامي وائل الإبراشي، على تتويج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بكأس العالم: "العالم كله يتحدث الآن عن كسر مصر لإحتكار أوروبا لمثل هذه البطولات". 

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن فوز منتخب كرة اليد للناشئين بكأس العالم أدى لتحقيق مصر أكثر من لقب قياسي، خاصة أن الفوز لم يكن بعدة نقاط متقاربة، ولكن الفارق كان كبيرًا، وهذا دليل على أن منتخب مصر قوي، ويبهر العالم كله. 

وأضاف: "مصر تتحدث الآن بيدها، وهذا تعبير مجازي عن فوز مصر بكأس العالم، مصر تتصدر أهم الأخبار العالمية، مصر أدهشت العالم كله، فوز مصر بهذه البطولة سابقة تاريخية، ولأول مرة يحدث". 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إسبانيول
0
x
19:00
2
إشبيلية
أتلتيكو مدريد
0
x
22:00
0
خيتافي
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد
1
x
15:00
0
كريستال بالاس
تشيلسي
1
x
17:30
1
ليستر سيتي
الدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
1
x
15:30
0
هوفنهايم
يونيون برلين
0
x
18:00
4
لايبزيج
نهائي مونديال اليد للناشئين 2019
مصر
32
x
18:00
28
ألمانيا
الدوري الفرنسي
رين
0
x
21:00
0
باريس سان جيرمان