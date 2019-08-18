تعرف على قائمة شرف منتخب ناشئي اليد بعد التتويج بالمونديال

توج المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، بلقب بطولة العالم المقامة بمقدونيا خلال الفترة من 6 وحتى 18 أغسطس الجاري، عقب فوزه على نظيره الألماني بنتيجة 32 - 28.

ونتعرف مع قرائنا على قائمة شرف المنتخب المتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخ مصر.

حيث تضم قائمة المنتخب كلًا من "عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف".