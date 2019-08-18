"أخبار الأهلي".. ماذا بحث المصريون على جوجل؟

شهدت الساحة المحلية والعالمية عدد من الأحداث الهامة منها احتفال الرئيس السيسي بعيد العلم وإقالة لاسارتي مدرب الأهلي بعد الهزيمة أمام بيراميدز، وقد رصد محرك البحث "جوجل" أبرز ما بحث عنه المصريون خلال الساعات الماضية.





أخبار الأهلى

قرر النادي الأهلي توجيه الشكر إلى المدير الفني الأوروجوياني للفريق مارتن لاسارتي، وذلك عقب الخسارة أمام بيراميدز في دور الـ16 ببطولة كأس مصر، وأعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، إقالة لاسارتي ومعاونيه الأجانب، بعد قرار لجنة التخطيط للكرة بالنادي برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي،





كما قررت اللجنة تكليف الكابتن محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة، كان الخطيب دعا لاجتماع مطول ظهر اليوم الأحد، لتقييم مسيرة الفريق الموسم الماضي ومناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية.





وتوج الأهلي ببطولة الدوري الموسم المنقضي، فيما ودع دوري أبطال إفريقيا بالهزيمة الكبيرة أمام صن داونز بخماسية، وبطولة الكأس بالخسارة أمام بييراميدز بهدف نظيف.





سعود الشربتلى

أكثر من 21 عاما، مضت على اعتزال الفنانة جيهان نصر، بعد زواجها من رجل الأعمال السعودى "سعود الشربتلي"، وخلال سنوات اعتزالها لم تظهر على الساحة غير مرتين، أول مرة كانت فى شهر فبراير العام الماضى.





المرة الثانية الجمعة الماضية حيث حرصت جيهان نصر على حضور عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى بمسرح فى أحد المولات بالتجمع الخامس، ومعها أبناؤها، وبمجرد ظهورجيهان نصر يتم تداول صورها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعى .





شاركت جيهان نصر في بطولة عدة أعمال فنية طوال فترة التسعينيات، وقدمت الفنانة جيهان نصر طوال مسيرتها ما يقارب من 60 عملا فنيا ومن أشهر أعمالها التلفزيونية "المال والبنون 2" ، "من الذي لا يحب فاطمة"، و"أسرار خاصة"،





وفي السينما قدمت عدد من الأفلام منها الكيت كات، والحب فى طابا، والبحث عن توت عنخ آمون، و لعبة الإنتقام و زوجة رجل مهم، كما قدمت أعمال في المسرح أيضا منها "أنا والنظام وهواك" ، و"المحظوظ وأنا"، بالإضافة تقديمها فوازير "الحلو مايكملش".





أهداف ليفربول

حقق ليفربول ثاني انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز يوم السبت على مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من البطولة.





تمكن ليفربول من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق ساديو ماني وفيرمينو في الدقيقة 46 و71، قبل أن يقلص داني إنجز الفارق لصالح ساوثهامبتون في الدقيقة 83 بعد خطأ فادح من جانب الحارس الإسباني أدريان.





وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح لاعب منتخب مصر من البداية قبل أن يقرر يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إستبداله بالمهاجم أوريجي في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.





الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 18 اغسطس فى تعاملات السوق المصرفى المصرى، استقرارا فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى عند 16.52جنيها للشراء، و16.62 جنيها للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى.





ولاد رزق

حافظ الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، والذي تم طرحه قبل 10 أيام في دور العرض السينمائي، على بقائه بصدارة شباك التذاكر، متفوقًا على الأفلام المتنافسة على إيرادات موسم عيد الأضحى المبارك.





وحقق الفيلم أمس السبت 17 أغسطس، إيراد قُدر بـ3 ملايين و704 آلاف و880 جنيهًا، ليمثل تراجع كبير في إيراداته يصل لـ2 مليون عن أخر إيراد حققه أول أمس والذي تجاوز 5 ملايين، وبلغ إجمالي ما حققه 57 مليونًا و827 ألفًا و113 جنيهًا.





"ولاد رزق 2" تأليف صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم قاسم، غادة عادل، نسرين أمين، إخراج طارق العريان.





البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.





وارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 14413 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 541 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1425 نقطة.





وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 2135 نقطة، وقفز مؤشر "EGX30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 17699 نقطة.







