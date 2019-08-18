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مستشاران لترامب يدافعان عن قوة الاقتصاد الأمريكي

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:07 م
مستشاران لترامب يدافعان عن قوة الاقتصاد الأمريكي
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وكالات
 
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دافع لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب، وكبير المستشارين التجاريين للبيت الأبيض بيتر نافارو، اليوم الأحد، عن قوة الاقتصاد الأمريكي، مستبعدين تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الصين على المستهلكين في البلاد.

وقال كودلو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "لا أرى كساداً على الإطلاق"، عقب تراجع بورصة "وول ستريت" الأسبوع الماضي إزاء ما اعتبرت علامات على كساد محتمل.

وبقيت فائدة الديون المستحقة بعد 10 أعوام الأربعاء الماضي بأقل من فائدة العامين بنسبة 1.623% مقابل 1.634%.

وذكر كودلو "ليس هناك كساداً في الأفق"، معتبراً أن البرنامج التنموي لترامب "حقق نجاحاً".

من جانبه، دافع نافارو في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز"، عن أداء الاقتصاد الأمريكي الذي اعتبره ترامب أحد الإنجازات الرئيسية لإدارته.

وأشار نافارو في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الصين عقب قرار الولايات المتحدة تأجيل تطبيق الحزمة الجديدة من الرسوم بنسبة 10% على واردت البلد الأسيوي بقيمة 300 مليار دولار إلى 15 من ديسمبر المقبل.
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