فضيحة جديدة للنظام القطري تهز أمريكا
الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:05 م
هدى عبدالرازق
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فضيحة جديدة للنظام القطري الخائن جاءت هذه المرة من الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقدمت منظمة للمراقبة التمويلية للحملات الانتخابية بشكوى إلى وزارة العدل ضد النائب الأمريكي السابق في الكونجرس الأمريكي " جيف ميلر" كونه انتهك القانون الفيدرالي عندما سجل نفسه وكيلًا لمصالح النظام القطري وجماعات الضغط بعد 6 أشهر من مغادرته منصبه.
وأوضح تقرير بثته فضائية "قطر مباشر"، أن المنظمة الأمريكية - المنوطة بمراقبة تأثير المال الفاسد على صنع القرار- كشفت في شكواها المقدمة لوزارة العدل أن ميلر الذي قضى 8 فترات ممثلًا لولاية فلوريدا، انضم إلى شركتي الضغط التابعتان لـ McDermott Will وEmery في أبريل 2017، وبعدها بـ3 أشهر قدمت الشركتان مستندات تفيد بأن ميلر سيكون واحدًا من 3 موظفين يقدمون الخدمات لصالح قطر.
ووفقًا للتقرير، فإن النائب الأمريكي ينتهك بذلك قانونًا فدراليًا يُعرف باسم "حظر الباب الدوار" من خلال التسجيل كعامل أجنبي بعد أقل من عام من مغادرته منصبه، ويمكن أن تصل عقوبة مخالفة القانون إلى السجن 5 سنوات أو دفع غرامة مالية.
وأضاف التقرير: "فضيحة تلو الأخرى، على مدى السنوات السابقة لينكشف أمام السياسيين وصناع القرار، كيف استغل النظام القطري أموال شعبه المنهوبة للترويج لمخططاته الشيطانية التي تستغلها الدوحة لزعزعة الآمن العالمي، وتحاول أن تقف حجر عثرة أمام أحلام الشعوب العربية".
وأوضح تقرير بثته فضائية "قطر مباشر"، أن المنظمة الأمريكية - المنوطة بمراقبة تأثير المال الفاسد على صنع القرار- كشفت في شكواها المقدمة لوزارة العدل أن ميلر الذي قضى 8 فترات ممثلًا لولاية فلوريدا، انضم إلى شركتي الضغط التابعتان لـ McDermott Will وEmery في أبريل 2017، وبعدها بـ3 أشهر قدمت الشركتان مستندات تفيد بأن ميلر سيكون واحدًا من 3 موظفين يقدمون الخدمات لصالح قطر.
ووفقًا للتقرير، فإن النائب الأمريكي ينتهك بذلك قانونًا فدراليًا يُعرف باسم "حظر الباب الدوار" من خلال التسجيل كعامل أجنبي بعد أقل من عام من مغادرته منصبه، ويمكن أن تصل عقوبة مخالفة القانون إلى السجن 5 سنوات أو دفع غرامة مالية.
وأضاف التقرير: "فضيحة تلو الأخرى، على مدى السنوات السابقة لينكشف أمام السياسيين وصناع القرار، كيف استغل النظام القطري أموال شعبه المنهوبة للترويج لمخططاته الشيطانية التي تستغلها الدوحة لزعزعة الآمن العالمي، وتحاول أن تقف حجر عثرة أمام أحلام الشعوب العربية".
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