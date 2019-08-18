فضيحة جديدة للنظام القطري تهز أمريكا



ووفقًا للتقرير، فإن النائب الأمريكي ينتهك بذلك قانونًا فدراليًا يُعرف باسم "حظر الباب الدوار" من خلال التسجيل كعامل أجنبي بعد أقل من عام من مغادرته منصبه، ويمكن أن تصل عقوبة مخالفة القانون إلى السجن 5 سنوات أو دفع غرامة مالية.

وأضاف التقرير: "فضيحة تلو الأخرى، على مدى السنوات السابقة لينكشف أمام السياسيين وصناع القرار، كيف استغل النظام القطري أموال شعبه المنهوبة للترويج لمخططاته الشيطانية التي تستغلها الدوحة لزعزعة الآمن العالمي، وتحاول أن تقف حجر عثرة أمام أحلام الشعوب العربية".



وأضاف التقرير: "فضيحة تلو الأخرى، على مدى السنوات السابقة لينكشف أمام السياسيين وصناع القرار، كيف استغل النظام القطري أموال شعبه المنهوبة للترويج لمخططاته الشيطانية التي تستغلها الدوحة لزعزعة الآمن العالمي، وتحاول أن تقف حجر عثرة أمام أحلام الشعوب العربية". ووفقًا للتقرير، فإن النائب الأمريكي ينتهك بذلك قانونًا فدراليًا يُعرف باسم "حظر الباب الدوار" من خلال التسجيل كعامل أجنبي بعد أقل من عام من مغادرته منصبه، ويمكن أن تصل عقوبة مخالفة القانون إلى السجن 5 سنوات أو دفع غرامة مالية.

وأوضح تقرير بثته فضائية "قطر مباشر"، أن المنظمة الأمريكية - المنوطة بمراقبة تأثير المال الفاسد على صنع القرار- كشفت في شكواها المقدمة لوزارة العدل أن ميلر الذي قضى 8 فترات ممثلًا لولاية فلوريدا، انضم إلى شركتي الضغط التابعتان لـ McDermott Will وEmery في أبريل 2017، وبعدها بـ3 أشهر قدمت الشركتان مستندات تفيد بأن ميلر سيكون واحدًا من 3 موظفين يقدمون الخدمات لصالح قطر.