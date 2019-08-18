بعد حصد مصر بطولة العالم.. حزب الحرية: نشهد طفرة في المجال الرياضي

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تقدم حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب، والمحاسب أحمد مهنى الامين العام للحزب، بخالص التهاني إلى ابطال مصر فريق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد وذلك لحصوله على كأس العالم لكرة اليد.



وقال حسب الله في بيان صدر عن الحزب، إن مصر لديها شباب واعد قادر على كتابة مستقبل باهر وحصد بطولات تخلد في تاريخ مصر على مر العصور، مشيرًا أن الشباب المصري قادر على تحقيق المستحيل وتحدي الصعاب ورفع اسم مصر عاليا.



وتابع مهنى، أن مصر تشهد طفرة في المجال الرياضي، يأتي هذا في اطار دعم القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة في مصر، وظهرت دلالات هذه الطفرة بداية من تنظيم مصر لبطولة امم افريقيا ونجاحها في تأمين الجماهير وتنظيم البطولة حتى نهايتها، وتقديم صورة رائعة عن الرياضة في مصر.



ولفت الامين العام للحزب، أن فريق منتخب مصر لكرة اليد اثبت أنه لا يوجد مستحيل وان مصر قادرة على الوصول للعالمية بسواعد ابنائها وجهدهم واصرارهم على النجاح.



وتوج منتخب مصر للناشئين ببطولة العالم لكرة اليد لأول مرة بعد الفوز على المانيا بنتيجة 32-28 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما في مقدونيا.