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نظام الحمدين يسجن القطريين.. والواقع يزداد سوءًا (فيديو)

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:01 م
نظام الحمدين يسجن القطريين.. والواقع يزداد سوءًا (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
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كشف المعارض القطري البارز الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، وهو أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، الواقع الكارثي الذي يعيشه القطريون، حيث جعل نظام تميم بن حمد قطر بمثابة سجن، يتم فيه ممارسة كافة صور الانتهاكات والتعذيب.

وأوضح فهد وفقًا لتقرير بثته فضائية "قطر مباشر"، أن نظام الحمدين، الذي يمارس سياسات قمعية ضد أبناء قطر، ترك المجنسين الذين يضمهم في منتخب قطر الوطني يتصرفون كما يشاؤون، وعلى الرغم من تحريمه الذهاب إلى الحج على أبناء قطر، سمح لهؤلاء اللاعبين بالتوجه لأداء العمرة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف:"كل هذه التطورات تؤكد أن سياسة الازدواجية التي يتعامل بها تنظيم الحمدين لا تقتصر على سياساته الخارجية، بل على الصعيد الداخلي أيضا، فكل ما هو مُحرم على أبناء قطر حلال على المجنسين، الذين ينتشرون في كافة المجالات السياسية والرياضية".

وأشار إلى أن نظام تميم بن حمد، وفي ظل ممارسته لهذه السياسة الخاطئة، يعزز من تفكك المجتمع القطري، لا سيما وأن أبناء الوطن يرون الغرباء ينعمون، بينما هم معرضون لصنوف شتى من التعذيب.
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