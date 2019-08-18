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إصابة 5 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي لاختلال عجلة القيادة بالطريق الحر 

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:00 م
إصابة 5 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي لاختلال عجلة القيادة بالطريق الحر 
ارشيفية
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محمد نبيل
 
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أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بسب اختلال عجلة القيادة مما أدى الي تصادهما بحافة الرصيف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.   

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بسب اختلال عجلة القيادة مما أدى إلى تصادهما بحافة الرصيف، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق.‎

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