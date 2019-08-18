رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: دعم الرئيس السيسي كان حافزًا لنا

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أعرب المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته بعد فوز منتخب الناشئين لكرة اليد بكأس العالم، مؤكدا أن اللاعبين ممتازين وضحوا كثيرا من أجل البطولة.



وقال "نصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد: "خططنا للفوز بكأس العالم والحمدلله تحقق الحلم وأصبحنا أسياد المباريات بفارق كبير، مشيرًا إلى أن المنتخب قدم مستوى عالي خلال فعاليات كأس العالم.



وأضاف أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنتخب الناشئين لكرة اليد كان حافزا للحصول على بطولة كأس العالم، متابعًا: "لدينا طموح كبير للاستمرار فى حصد البطولات ونحتاج لدعم كبير".



وتابع رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: "لدينا أجيال ذهبية في كرة اليد يستحقون التكريم"، لافتًا إلى أن المنتخب يعمل دون أغراض، وكل ما يهمه مصلحة مصر.

