تحول خوفهم إلى طمأنينة.. "الفجر" تحاور مرضى معهد الأورام بعد عودتهم (فيديو)

صوت أنينهم كان يملأ المكان، صرخاتهم من الألم تضوي أذان كل من شاهد ليلة الحادث الإرهابي الدموي الذي راح ضحيته العديد من الشهداء الأبرياء والمصابين، ولكن سرعان ما سكن أنينهم وتحول خوفهم إلى طمأنينة وعادت أرواحهم من جديد مع الانتهاء من أعمال ترميم المعهد واستقبالهم ليعود كل مريض لاستكمال رحلة علاجه.





وكان لـ "الفجر"، لقاء مع عدد من المرضى داخل معهد الأورام للوقوف على مدى تقديم الخدمة العلاجية لهم، كان اللقاء الأول مع الطفل يوسف الذي يبلغ من العمر عشرة سنوات، روي لنا أحداث الليلة الدامية من مشاعر مختلفة تتلخص جميعها في الخوف والهلع من صوت الانفجار ومشاهدة النيران تتعالي إلى أن حملة والده وركد به خارج المعهد متجهًا لمعهد ناصر لاستكمال علاجه، ليعود يوسف أمس لمعهد الأورام ثانية لاستكمال جلسات الكيماوي ومباشرة حالته الصحية وعلاجه.









وقال حسن لـ "الفجر"، صاحب الخمسة عشر أعوام، انه بعد سماع صوت الانفجار ومشاهدة النيران سيطر عليه الخوف وركد من المعهد وسط الزحام متجهًا لمنزله وليس لإي مستشفى أـخرى لاستكمال العلاج، وعاد أمس السبت، لمعهد الأورام، بعدما علم أنه جاهز لاستقبال المرضى.





وكان "علي" هو الطفل الثالث في جولتنا داخل معهد الأورام، والذي لم يتفوه معنا بكلمة واحدة، حيث روت لنا والدة الطفل صاحب الأربع سنوات، أحداث ليلة الحادث وآثرها عليهم، قائلة: إنها من محافظة بني سويف، وليلة الحادث حملت نجلها وركدت خوفا ليس في وسعها شئ تفعله، إلى أن عرضت عليها والدة طفل مصاب آخر أن تستضيفهم في منزلها هذه الليلة، وعند شروق الشمس كان علي ووالدته عادوا لمنزلهما ببني سويف، وعاودوا ثانية لمعهد الأورام أمس السبت لاستكمال العلاج.







