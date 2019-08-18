تحول خوفهم إلى طمأنينة.. "الفجر" تحاور مرضى معهد الأورام بعد عودتهم (فيديو)
الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:10 م
منى صموئيل _ تصوير: أحمد علي
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صوت أنينهم كان يملأ المكان، صرخاتهم من الألم تضوي أذان كل من شاهد ليلة الحادث الإرهابي الدموي الذي راح ضحيته العديد من الشهداء الأبرياء والمصابين، ولكن سرعان ما سكن أنينهم وتحول خوفهم إلى طمأنينة وعادت أرواحهم من جديد مع الانتهاء من أعمال ترميم المعهد واستقبالهم ليعود كل مريض لاستكمال رحلة علاجه.
وكان لـ "الفجر"، لقاء مع عدد من المرضى داخل معهد الأورام للوقوف على مدى تقديم الخدمة العلاجية لهم، كان اللقاء الأول مع الطفل يوسف الذي يبلغ من العمر عشرة سنوات، روي لنا أحداث الليلة الدامية من مشاعر مختلفة تتلخص جميعها في الخوف والهلع من صوت الانفجار ومشاهدة النيران تتعالي إلى أن حملة والده وركد به خارج المعهد متجهًا لمعهد ناصر لاستكمال علاجه، ليعود يوسف أمس لمعهد الأورام ثانية لاستكمال جلسات الكيماوي ومباشرة حالته الصحية وعلاجه.
وقال حسن لـ "الفجر"، صاحب الخمسة عشر أعوام، انه بعد سماع صوت الانفجار ومشاهدة النيران سيطر عليه الخوف وركد من المعهد وسط الزحام متجهًا لمنزله وليس لإي مستشفى أـخرى لاستكمال العلاج، وعاد أمس السبت، لمعهد الأورام، بعدما علم أنه جاهز لاستقبال المرضى.
وكان "علي" هو الطفل الثالث في جولتنا داخل معهد الأورام، والذي لم يتفوه معنا بكلمة واحدة، حيث روت لنا والدة الطفل صاحب الأربع سنوات، أحداث ليلة الحادث وآثرها عليهم، قائلة: إنها من محافظة بني سويف، وليلة الحادث حملت نجلها وركدت خوفا ليس في وسعها شئ تفعله، إلى أن عرضت عليها والدة طفل مصاب آخر أن تستضيفهم في منزلها هذه الليلة، وعند شروق الشمس كان علي ووالدته عادوا لمنزلهما ببني سويف، وعاودوا ثانية لمعهد الأورام أمس السبت لاستكمال العلاج.
وكانت كشفت وزارة الداخلية، عن ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة.
وأوضحت الوزارة، أن إجراءات الفحص والتحري، وجمع معلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني، أسفرت عن تحديد منفذ الحادث، إذ تبين أنه عضو حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وهو عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، واسمه الحركي "معتصم"، هارب من أمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018، والمعروفة بـ"طلائع حسم".
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه تم تأكيد ذلك، من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها، والمجمعة من مكان الحادث، مع نظيرتها لأفراد أسرته.
وأشار البيان إلى أن عملية الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة في الحادث، أسفرت عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ، وصولا إلى سيرها عكس الاتجاه على طريق كورنيش النيل، حتى منطقة الحادث.
وأضافت وزارة الداخلية أن نتائج الفحص أسفرت عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم، وتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر، وهم:
1- حسام عادل أحمد محمد، واسمه الحركي معاذ (مضبوط)، وهو أحد عناصر الرصد والدعم بحركة حسم الإرهابية.
2- الهارب عبد الرحمن جمعة محمد حسين، وهو أحد عناصر التنفيذ بحركة حسم الإرهابية.
3- إبراهيم خالد محمود عبد الرحيم، شقيق الانتحاري مرتكب الحادث، والذي يعد أحد وسائل الاتصال، وتلقي التكليفات من كوادر حسم الإرهابية بالخارج، وأبرزهم الهارب "أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي" القيادي بتنظيم الإخوان الارهابي، وآخر هارب بإحدى الدول واسمه الحركي "محمد عياش"، وهو أحد الكوادر العسكرية في حركة حسم بأحد المعسكرات الإرهابية بتلك الدولة.
واستطرد البيان، "وحيث أنه عقب ضبط المدعو إبراهيم خالد، وحال قيامه بالإرشاد عن مكان الإرهابي إسلام محمد قرني محمد، السابق اتهامه في إحدى قضايا تصنيع المتفجرات، وإتلاف محولات الكهرباء، وأحد عناصر حركة حسم الإرهابية بمنطقة التبين في حلوان، أطلق المدعو "إسلام محمد قرني" النيران على القوات، محاولا الهرب، وتمكين المدعو إبراهيم خالد من الهرب، وجرى التعامل معهما، ما أسفر عن مصرعهما.
ولفت البيان إلى أنه من خلال ملاحقة باقي عناصر الخلية الإرهابية، أمكن تحديد وكرين، اتخذتهما تلك العناصر للاختباء، والانطلاق منها لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، أحدهما "مبنى مهجور على الطريق الصحراوي بمركز إطسا في محافظة الفيوم" والآخر "شقة كائنة بالإسكان الاجتماعي في منطقة الشروق.
وأعدت وزارة الداخلية المأموريات اللازمة، وباستهداف الوكرين المشار إليهما، عقب تقنين الإجراءات، جرت بمداهمة الأول في مركز إطسا، حيث حاولت المجموعة الإرهابية الموجودة داخله، بمحاولة تفجير العبوات المتفجرة، وإطلاقها على القوات تحت ساتر من الرصاص، فتعاملت القوات معهم، وأسفر ذلك عن مصرع 8 عناصر من الخلية الإرهابية المسلحة، وعثر بحوزتهم على "5 أسلحة آلية، بندقيتي خرطوش، 5 عبوات معدة للاستخدام، كمية من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات، مجموعة من الدوائر الكهربائية".
وبمداهمة الوكر الثاني في منطقة الشروق، أطلقت المجموعة المسلحة بداخله، النيران على القوات، وتم التعامل معهم، وأسفر عن مصرع 7 من عناصر الخلية الإرهابية المسلحة، والعثور بحوزتهم على "4 أسلحة آلية، بندقية خرطوش"، كما جرى العثور على معمل لتصنيع العبوات المتفجرة، بداخلة كميات مختلفة من المواد المستخدمة في تصنيعها.
واتخذت الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق.
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