سبورت تكشف موقف ميسي النهائي من المشاركة أمام أتلتيك بلباو





أصبح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني مهدد بالغياب عن صفوف فريقه، وذلك خلال مباراة البارسا امام فريق أتليتكو بلباو في افتتاحية الدوري الإسباني.





وقالت صحيفة سبورت الإسبانية‏، أن ميسي مستبعد من لقاء أتليتك بلباو في السان ماميس، بعد الإصابة التي تعرض لها في الأيام الأخيرة.





وشعر ميسي ببعض الآلام في المران ببداية الاسبوع الجاري، ويفضل فالفيردي مدرب البارسا عدم إشراك اللاعب مع الفريق وعدم المجازفة به في بداية الموسم.



