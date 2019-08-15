"تنسيق الثانوية العامة والأرصاد".. ما بحث عنه المصريون عبر جوجل؟

شهدت الساحة العالمية والمحلية عدد من الأحداث الهامة منها ارتفاع درجات الحرارة، والإشادة بمحمد صلاح بعد كأس السوبر الأوروبي، قد رصد محرك البحث جوجل أبرز ما بحث عنه المصريون خلال الساعات الماضية.





تنسيق المرحلة الثالثة

ينتظر طلاب الثانوية العامة فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي رياضة عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب المرحلة الأولى والثانية.





وجاء الحد الأدنى تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي رياضة والبالغ عدد طلابها 63318 والشعبة الأدبية البالغ عدد طلابها 21554 ، 205 درجات بنسبة 50%.





وقالت الوزارة إن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي رياضة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.





وفي حالة وجود أي استفسار في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي رياضة عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة والمحافظات.





وأوضحت الوزارة أن هناك أماكن شاغرة في الكليات النظرية والتكنولوجية في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي رياضة





محمد صلاح

أشادت صحيفة "ميرور" الإنجليزية بأداء النجم المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي التي أقيمت مساء أمس بملعب "فودافون ارينا"، بمدينة "إسطنبول" التركية في بطولة كأس السوبر الاوروبي.





قالت الصحيفة أن محمد صلاح كان مصدر خطورة ليفربول على مرمى تشيلسي طوال الـ 120 دقيقة، وكان قريباً من الوصول إلى شباك الفريق اللندني لولا تألق الحارس الإسباني كيبا، مضيفة أن محمد صلاح وعلى الرغم من إبتعاده عن التهديف طوال الـ120 دقيقة، إلا أنه شكل إزعاجاً لدفاع تشيلسي.





فاز الريدز على تشيلسي بركلات الترجيح 4/5 بعد انتهاء الوقت الأصلى والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابى 2/2، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "فودافون أرينا" معقل فريق بيشكتاش بمدينة "إسطنبول" التركية.





وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصرى وعربى يشارك ويتوج بلقب كأس السوبر الأوروبى، ليصبح اللقب الثانى فى مشواره مع الريدز بعدما سبقه بالفوز بدورى أبطال اوروبا.





ونجح ليفربول فى إضافة لقب السوبر الأوروبى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعدما حصد اللقب 3 مرات سابقة أولها عام 1977 على حساب هامبورج الألمانى، ثم أضاف اللقب الثانى عام 2001 ضد بايرن ميونخ، واختتم ألقابه عام 2005 بالفوز على سيسكا موسكو الروسى.





ونجح ليفربول فى معادلة سجل ريال مدريد المتوج باللقب 4 مرات أعوام 2002 و2014 و2016 و2017، ليأتى خلف فريقى برشلونة وميلان صاحبى الصدارة برصيد 5 ألقاب لكل منهما.





أدريان

نجح الحارس الإسبانى أدريان فى حجز مقعده داخل قلوب مشجعى نادى ليفربول الإنجليزى مبكراً، بعدما ساهم فى الحصول على بطولة كأس السوبر الأوروبى للمرة الرابعة فى تاريخه، كان حارس الإسبانى أدريان بلا نادٍ حتى الخامس من أغسطس الجارى، سيصبح فى غضون 10 أيام بطلاً لكأس السوبر الأوروبى مع ليفربول.





القدر لعب دوراً كبيراً فيما وصل إليه أدريان صاحب الـ32 عاماً، عندما قرر الحارس البلجيكى سيمون مينيوليه الرحيل عن صفوف ليفربول رافضاً استمرار الجلوس على مقاعد البدلاء لصالح البرازيلى أليسون لينضم لنادى كلوب بروج البلجيكى.





على الفور بدأ نادى ليفربول فى البحث عن حارس بديل ليجد ضالته فى أدريان الذى تم التعاقد معه فى صفقة مجانية بعد ست سنوات قضاها داخل جدران وست هام، والذى كان قد انتقل إليه قادمًا من ريال بيتيس فى صيف عام 2013 وخاض معه 150 مباراة.





الغريب أن أدريان كان قريباً من الانتقال لصفوف بلد الوليد الإسبانى لكن جاء عرض ليفربول فى وقت متأخر، ليوافق عليه.





لم يتوقع أدريان الذى سبق له اللعب فى ريال بيتيس الإسبانى أن يتذوق طعم المشاركة سريعاً مع ليفربول، بعدما تعرض ألسيون للإصابة فى أولى مباريات "الريدز" بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم أمام نورويتش سيتى.





وقدم أدريان عرضاً جيداً فى ظهوره الأول مع ليفربول فى المباراة التى انتهت بفوز "الريدز" على نورويتش سيتى بنتيجة 4 – 1، قبل أن يسجل الظهور الثانى فى بطولة كأس السوبر الأوروبى أمام تشيلسى.





أدريان قدم أوراق اعتماده لجماهير ليفربول وكان جديراً بالثقة التى حظى بها من جانب يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، وتمكن أدريان من التصدي لعدة أهداف محققة من جانب لاعبو تشيلسي كما تصدى لركلة ترجيح ليمنح ليفربول بطولة كأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في التاريخ.





الأرصاد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة علي جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.





كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الامطار على حلايب وشلاتين، تمتد الى مناطق من جنوب الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.





وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.









مبقاش سر

تخطت أغنية الفنانة أصالة، " مبقاش سر" ثانى أغنيات ألبومها الجديد "فى قربك"، المليون مشاهدة فى أقل من 9 ساعات بعد طرحها أمس الأربعاء عبر قناتها على "يوتيوب"، والأغنية بعنوان "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات: تامرغنيم، رباعي وتري، ومهندس صوت محمد إسماعيل، ميكس فهد.





وطرحت أصالة أغنيتها "نكتة بايخة" الأيام الماضية التى تقترب من 3 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع يوتيوب يوم 7 أغسطس الجارى، حيث نالت إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى.





تسريب خيال مآتة

قال الناقد طارق الشناوي، إن تسريب أي فيلم حتى لو كان متواضع فنيًا، أو "تجاري" بشكل مباشر ولا يوجد به ملمح فني، كارثة تواجه صناعة السينما، مؤكدا أنه في حال كانت النسخة المسروقة جيدة الصنع، فهذا يؤكد أن السارق لم يكن هاويا.





وتابع: "ده معناه إنه مش واحد دخل الصالة فصور الفيلم، لأ ده واحد دخل من العاملين، عشان يتمكن من دقة التصوير بالجودة دي، وهنا تبقى الكارثة مزدوجة، لأن إنت بتراقب الجمهور، لكن إنك تراقب المسؤول عن صيانة الفيلم وحفظه، المفروض هو ده الأمان بتاعك، وهو اللي بيحميك، ولو الأمر وصل إن احنا نخشى المنوط بيه حماية الفيلم تبقى الكارثة مضاعفة".





وأوضح الناقد الكبير أن أحمد حلمي والمخرج خالد مرعي في فيلم "خيال مآتة"، ليسا في أفضل حالة فنية لهما، وأعمالهما السابقة مثل "عسل أسود" أفضل بكثير.





واستكمل: "الرقم الذي حققه الفيلم في يومين غريب، وقد تجاوز 12 مليون جنيه، وكلامي لا يعني أن أشكك في الرقم، وأتمنى أن يكون صحيحًا".





واختتم حديثه قائلا: "لدي ملاحظات فنية، قد يكونوا أخفقوا، والشاشة لم تكن جذابة، وكان هناك محاولة البحث عن ضحكات، وهذا كله ضد الفيلم، لكن في النهاية لا أنكر أن هناك جدية حقيقية من صناعه".











