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ريال مدريد يتحدي برشلونة ويُقدم عرضًا ضخمًا لضم نيمار

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:01 م
ريال مدريد يتحدي برشلونة ويُقدم عرضًا ضخمًا لضم نيمار
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علاء خليف
 
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كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العرض الذي قدمه نادي ريال مدريد لنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي لضم البرازيلي نيمار داس يلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت "بي بي سي سبورت" أن ريال مدريد قدم عرضًا ماديًا لباريس سان جيرمان بالإضافة للثنائي جاريث بيل وخاميس رودريجيز، للحصول على خدمات البرازيلي نيمار.

وأضافت أن النادي الباريسي طلب الحصول على خدمات فينسيوس جونيور ضمن صفقة نيمار، ولكن نادي ريال مدريد يرفض إقحام اللاعب في الصفقة، مما دفع النادي الباريسي لرفض عرض الريال.

ويتنافس ريال مدريد وبرشلونة لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الميركاتو الحالي.
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