صراع أوروبي على ضم "أدم وناس" قبل غلق الميركاتو





قالت الصحف الإسبانية، بأن نادي فياريال الإسباني قد أنضم إلى سباق الحصول على لاعب ونجم نادي نابولي الإيطالي ولاعب المنتخب الجزائري "آدم وناس"، ليصبح بذلك فياريال هو آخر المنضمين لقائمة المتهمين باللاعب الدولي الجزائري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويذكر بأن نادي لـيـل الفرنسي وكذلك مواطنه مرسيليا قد أعلنوا عن رغبته في الحصول على توقيع اللاعب المُتوج بلقب كأس إفريقيا قبل أسابيع قليلة خلال الشهر الماضي، وهذا بالإضافة إلى وجود إهتمام من قبل نادي إشبيلية وكذلك فالنسيا الإسباني باللاعب الجزائري.

وأوضحت التقارير الصحفية، بأن نادي نابولي ليس لديه أي نية للإستغناء عن اللاعب في الوقت الحالي، وذلك نظرًا لقناعة النادي بالإمكانيات الكبيرة التي يملكها اللاعب والتي قد تجعله واحد من نجوم الفريق في الموسم المقبل.