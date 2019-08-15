محافظ الدقهلية: 490 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات شباب الخريجين





اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صرف الدفعة 129 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر يونيو الماضي؛ لإقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 490 ألف جنيه، وأضاف أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز حتى الآن بلغ 79 مليون و101 ألف جنيه.وشدد شاروبيم على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمستندات المطلوبة، وتوفير المساعدة اللازمة للشباب أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم.وقال محافظ الدقهلية، إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات.من جانبها قالت زينب الامشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية لعدد 29 من الشباب (18 ذكور،11 إناث) على مستوى 10 وحدات محليـة بالمحافظة؛ ليصل عدد المستفيدين من الجهاز إلى 11 ألف و189 من الجنسين.