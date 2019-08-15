بورصة عمان تخسر 1864 نقطة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

خسر المؤشر العام لبورصة عمان 1864 بنسبة خسارة 21 .0 % مقارنة مع اغلاق الجلسة السابقة.





وتم التداول على 8 .2 مليون سهم، موزعة على1472 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 7 .2 مليون دينار.





ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها، تبين أن 39 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت اسعار اسهم 27 شركة، واستقرت أسعار أسهم 27 شركة أخرى.