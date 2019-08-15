بورصة عمان تخسر 1864 نقطة في نهاية تعاملات اليوم الخميس
الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:57 م
وكالات
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خسر المؤشر العام لبورصة عمان 1864 بنسبة خسارة 21 .0 % مقارنة مع اغلاق الجلسة السابقة.
وتم التداول على 8 .2 مليون سهم، موزعة على1472 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 7 .2 مليون دينار.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها، تبين أن 39 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت اسعار اسهم 27 شركة، واستقرت أسعار أسهم 27 شركة أخرى.
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