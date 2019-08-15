بولتون يحذّر الصين من طريقة تعاملها مع هونج كونج
الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:55 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الصين، من مغبة خلق ساحة تيان انمين "جديدة" في ردّها على الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ.
وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "فويس أوف أمريكا" الإخبارية نشرت الخميس، قال بولتون إن "على الصينيين أن يدرسوا بحذر شديد الخطوات التي يتّخذونها لأن الأمريكيين يتذكّرون ساحة تيان انمين، يتذكّرون صورة الرجل الواقف أمام رتل الدبابات".
وكانت القوات الصينية قمعت بعنف المحتجين في ساحة تيان انمين في عام 1989 ولا تزال صورة الرجل الواقف أمام رتل الدبابات شاخصة في الأذهان.
وقال بولتون: "سيكون من الخطأ خلق ذكريات جديدة كتلك في هونج كونج.
وينظّم المتظاهرون في هونغ كونغ احتجاجات منذ عشرة أسابيع للمطالبة بحريات أكبر وسط مخاوف من أن فكرة التدخل المباشر في الأزمة واردة بالنسبة لبكين.
والخميس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "لقاء الرئيس النشطاء المؤيدين للديموقراطية من شأنه أن يؤدي إلى خاتمة سعيدة للتظاهرات".
وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "فويس أوف أمريكا" الإخبارية نشرت الخميس، قال بولتون إن "على الصينيين أن يدرسوا بحذر شديد الخطوات التي يتّخذونها لأن الأمريكيين يتذكّرون ساحة تيان انمين، يتذكّرون صورة الرجل الواقف أمام رتل الدبابات".
وكانت القوات الصينية قمعت بعنف المحتجين في ساحة تيان انمين في عام 1989 ولا تزال صورة الرجل الواقف أمام رتل الدبابات شاخصة في الأذهان.
وقال بولتون: "سيكون من الخطأ خلق ذكريات جديدة كتلك في هونج كونج.
وينظّم المتظاهرون في هونغ كونغ احتجاجات منذ عشرة أسابيع للمطالبة بحريات أكبر وسط مخاوف من أن فكرة التدخل المباشر في الأزمة واردة بالنسبة لبكين.
والخميس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "لقاء الرئيس النشطاء المؤيدين للديموقراطية من شأنه أن يؤدي إلى خاتمة سعيدة للتظاهرات".
Advertisements
المزيد عن: هونج كونج جون بولتون تحذير الصين التعامل
- متظاهرون من هونج كونج يحتجون على مشروع قانون تسليم المجرمين
- نواب هونج كونج يحثون على الحوار بعد الاشتباكات
- الصين: السياسيون الغربيون يثيرون الاضطرابات في هونج كونج
- "باتن": التدخل الصيني في هونغ كونغ سيكون "كارثة"
- الصين ترفض طلب سفينتين للبحرية الأمريكية للرسو في هونج كونج
- المتظاهرون يعتذرون عن تعطل مطار هونج كونج
- ترامب يقترح على الرئيس الصيني لقاء متظاهري هونج كونج