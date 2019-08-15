بولتون يحذّر الصين من طريقة تعاملها مع هونج كونج

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الصين، من مغبة خلق ساحة تيان انمين "جديدة" في ردّها على الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ.





وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "فويس أوف أمريكا" الإخبارية نشرت الخميس، قال بولتون إن "على الصينيين أن يدرسوا بحذر شديد الخطوات التي يتّخذونها لأن الأمريكيين يتذكّرون ساحة تيان انمين، يتذكّرون صورة الرجل الواقف أمام رتل الدبابات".

وكانت القوات الصينية قمعت بعنف المحتجين في ساحة تيان انمين في عام 1989 ولا تزال صورة الرجل الواقف أمام رتل الدبابات شاخصة في الأذهان.

وقال بولتون: "سيكون من الخطأ خلق ذكريات جديدة كتلك في هونج كونج.

وينظّم المتظاهرون في هونغ كونغ احتجاجات منذ عشرة أسابيع للمطالبة بحريات أكبر وسط مخاوف من أن فكرة التدخل المباشر في الأزمة واردة بالنسبة لبكين.

والخميس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "لقاء الرئيس النشطاء المؤيدين للديموقراطية من شأنه أن يؤدي إلى خاتمة سعيدة للتظاهرات".