مصر تقهر آيسلندا 35-31 وتتأهل لنصف نهائي مونديال اليد للناشئين

فاز منتخب مصر لناشئي كرة اليد بقيادة مدربه مجدي أبو المجدي، على آيسلندا بنتيجة 35-31 في دور الـ8 لبطولة العالم لكرة اليد، ليتأهل ناشئي الفراعنة للدور نصف النهائي للبطولة.









وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في المونديال بالفوز على السويد 29-32 ، ثم الخسارة من فرنسا 28-24 و بعدها الفوز على تايوان 36-25 ، ثم الفوز على كندا 47-20 والفوز على المجر في ختام دور المجموعات، ليتأهل رسميا لدور الـ 16، ثم في دور الـ16 على سلوفينيا.









و تضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.