ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البعثة الطبية للحج: الحجاج يحصلون على أعلى خدمة طبية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:58 م
البعثة الطبية للحج: الحجاج يحصلون على أعلى خدمة طبية
صورة من اللقاء
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
عرضت قناة مصر الأولى، تقريرا مصورا يرصد جولة البعثة الطبية المصرية جولتها التفقدية على مستشفيات مكة المكرمة؛ للاطمئنان على حالة الحجاج المصريين المحجوزين بالمستشفيات، وعددهم 41 حالة.

ومن ناحيته قال الدكتور عمرو قنديل، المشرف العام على البعثة الطبية المصرية، إن الخدمة الطبية التي تقدم للحجاج المصريين هى خدمة على أعلى مستوى، موضحًا أن هناك حالتين أجروا تدخلات جراحية، أما باقي الحالات فهى مستقرة.

وأكد أن هناك تنسيق كامل بين بعثات الحج؛ لتلبية احتياجات الحجاج، مؤكدًا أن هناك رعاة ومتابعة مستمرة للحجاج المصريين في المستشفيات.

Advertisements
المزيد عن: مصر جبل عرفات الحجاج المصريين الحجاج البعثة الطبية للحج
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
عفواً لا يوجد مباريات