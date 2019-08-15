البعثة الطبية للحج: الحجاج يحصلون على أعلى خدمة طبية
الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:58 م
هدى عبدالرازق
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عرضت قناة مصر الأولى، تقريرا مصورا يرصد جولة البعثة الطبية المصرية جولتها التفقدية على مستشفيات مكة المكرمة؛ للاطمئنان على حالة الحجاج المصريين المحجوزين بالمستشفيات، وعددهم 41 حالة.
ومن ناحيته قال الدكتور عمرو قنديل، المشرف العام على البعثة الطبية المصرية، إن الخدمة الطبية التي تقدم للحجاج المصريين هى خدمة على أعلى مستوى، موضحًا أن هناك حالتين أجروا تدخلات جراحية، أما باقي الحالات فهى مستقرة.
وأكد أن هناك تنسيق كامل بين بعثات الحج؛ لتلبية احتياجات الحجاج، مؤكدًا أن هناك رعاة ومتابعة مستمرة للحجاج المصريين في المستشفيات.
ومن ناحيته قال الدكتور عمرو قنديل، المشرف العام على البعثة الطبية المصرية، إن الخدمة الطبية التي تقدم للحجاج المصريين هى خدمة على أعلى مستوى، موضحًا أن هناك حالتين أجروا تدخلات جراحية، أما باقي الحالات فهى مستقرة.
وأكد أن هناك تنسيق كامل بين بعثات الحج؛ لتلبية احتياجات الحجاج، مؤكدًا أن هناك رعاة ومتابعة مستمرة للحجاج المصريين في المستشفيات.
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