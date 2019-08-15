رسميا.. الرجاء يتعاقد مع الكونغولي بين مالانجو





أعلنت إدارة نادي الرجاء البيضاوي، تعاقده، اليوم الخميس، مع المهاجم الكونغولي بين مالانجو نجيتا، قادما من مازيمبي الكونغولي.





وكان مالانجو كان قد اتفق مع الرجاء لانتقال للفريق قبل أسبوعين لكن الإعلان الرسمي للتعاقد تم اليوم بعقد يمتد ل3 أعوام.





والجدير بالذكر أن مالانجو "26 عاما" توج بلقب هداف الدوري الكونغولي 3 مرات منها مرة مع فريق دون بوسكو ومرتين مع مازيمبي، وسجل 4 أهداف مع الفريق الكونغولي هذا الموسم بعد مرور 10 جولات حتي الآن، وذلك يؤكد على القدرات التهديفية الرائعة للمهاجم الكونغولي الشاب.



