الفيصلي السعودي يقترب من ضم "إسماعيل الحداد"

أكدت تقارير صحفية مغربية، بأن نادي الفيصلي السعودي قد قدم عرض رسمي إلى لاعب نادي الوداد المغربي "إسماعيل الحداد"، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير إلى كون العرض السعودي قد وصل إلى نحو 5 مليون ريال، ولكن حتى الآن لازالت إدارة الوداد تدرس الأمر، خاصة بعدما تنازل الفريق المغربي في الفترة الأخيرة عن بعض نجوم الفريق أبرزهم محمد أوناجم الذي رحل عن صفوف الوداد إلى نادي الزمالك.





يذكر بأن نادي الوداد قد أجرى عدة تعاقدات هامة خلال الصيف الحالي، وكان أبرزهم "أيوب الكعبي" وكذلك "إبراهيم نجم الدين"، وهذا بالإضافة إلى صفقة الكونغولي "كابونجو كاسونجو".