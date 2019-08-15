جوليانو يتفوق على لاعبي الاتحاد والسد

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تصويت على جائزة هدف الأسبوع في جولة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال من بين 4 أهداف.

وعرض الحساب الرسمي للبطولة، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأهداف الأربعة على الجماهير لاختيار الأفضل منها.





وتفوق هدف البرازيلي جوليانو لاعب النصر، في شباك الوحدة الإماراتي، على ال3 أهداف الأخرين وحل الأرجنتيني ايمليانو فيتشو لاعب الاتحاد بهدفه في شباك ذوب آهن الإيراني المركز الثاني.





ويأتي في المركز الثالث والرابع، الثنائي عبد الكريم حسن وأكرم عفيفي لاعبا السد بأهدافهما في فريق أمام الدحيل.





ويتبقي على انتهاء التصويت 24 ساعة ومازال ويتفوق هدف مهاجم النصر جوليانو علىىباقي الأهداف بنسبة 72% ويليه فيشتو بـ22 صوتاً فيما حاز لاعبا السد عبد الكريم حسن 5% وعفيفي 1% فقط.