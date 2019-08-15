بارتاميو يحقق حلم ميسي ويقترب من حسم صفقة القرن

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الخميس، عن وصول إداراتي باريس سان جيرمان وبرشلونة لاتفاق حول انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى "كامب نو" وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت التقارير أن رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو قد توصل مع نظيره ناصر الخليفي لاتفاق نهائي بخصوص صفقة نيمار والإعلان في الساعات القادمة.





وكان مسؤولو نادي برشلونة قد اجتمعوا مع إداري باريس سان جيرمان ولكن العروض المقدمة من طرف الكتالونين لم تلقى قبول من الجانب الباريسي.





وترغب إدارة باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات الثنائي فيليب كوتينيو وسيميدو بالإضافة إلى مبلغ يصل إلى 100 مليون مقابل التخلي عن نيمار.





الجدير بالذكر أن إدارة برشلونة تسعى للتخلص من كوتينيو الذي فشلت في تسويقه بانجلترا قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية هناك.



