ريال مدريد يراقب جوهرة تشيلسي ويترك الصفقة الكبري لصالح برشلونة
الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:41 م
مني العوضي
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كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، اليوم الخميس، أن مسؤولي نادي ريال مدريد يريدون التعاقد مع نيمار دا سيلفا هذا الصيف ولكنهم يدركون جيداً صعوبة تلك الخطوة في ظل منافسة برشلونة ورغبة اللاعب في العودة لـ"كامب نو".
وقالت الصحيفة الإسبانية أن إدارة فلورنتينو بيريز قد ينتظروا حال عدم ضم نيمار، إلى الصيف المقبل للتفاوض حول التعاقد مع كيليان مبابي الذي يمكن ضمه برقم مقبول خاصةً أن عقده سينتهي في 2021.
وأكدت الصحيفة أن بيريز قد يتجه إلى نجم آخر أرخص من نجمي باريس ويمكن التفاوض معه بسهولة وهو كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي والذي تابعه مسؤولي الأبيض جيداً منذ تواجده مع بروسيا دورتموند.
وأشارت "دون بالون" إلى أن مسؤولي ريال مدريد سوف يتابعون بوليسيتش عن كثب لمراقبة تطوره خاصةً أنه يبلغ من العمر فقط 21 سنة "من سبتمبر"، كما أن هناك ميزة تسويقية وهي جذب عدد كبير من جمهور الولايات المتحدة حال انضم لـ"سانتياجو برنابيو".
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