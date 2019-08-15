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كوكاكولا يفوز على الفيوم بثنائية وديا

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:34 م
كوكاكولا يفوز على الفيوم بثنائية وديا
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا الفوز على نظيره فريق الفيوم، بهدفين مقبل هدف، خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "ايروسبورت" ضمن استعدادات الفريقان لدوري القسم الثاني.

تقدم كوكاكولا بهدف في الشوط الأول عن طريق أيمن ناجي جدو، وأضاف أكرم عبد ربه الهدف الثاني في الشوط الثاني، ثم سجل الفريق الفيومي هدفا قبل ختام اللقاء.

ومن المقرر أن يحل كوكاكولا ضيفا على فريق السكة الحديد، عصر الجمعة، في التجربة الرابعة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

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