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المنتخب التونسي لكرة اليد ينهي مشاركته في مونديال تحت 19 عاما في المركز السادس عشر

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:33 م
المنتخب التونسي لكرة اليد ينهي مشاركته في مونديال تحت 19 عاما في المركز السادس عشر
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محمد وليد الجموسي
 
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 انهى المنتخب التونسي لكرة اليد مشاركته في بطولة العالم لاقل من 19 سنة المقامة حاليا بمقدونيا في المركز السادس عشر بعد خسارته في المقابلة الترتيبية امام نظيره السلوفيني 23-34 يوم الخميس.
وكان المنتخب التونسي خسر في الدور ثمن النهائي يوم الاربعاء امام نظيره الدنماركي 25-30.
يذكر ان المنتخب التونسي حقق خلال الدور الاول فوزين على صربيا 25-23 والبرازيل 26-25 مقابل ثلاث هزائم امام البرتغال 24-30 والمانيا 15-36 وايسلندا 20-25 ليتحصل على المركز الرابع ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
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