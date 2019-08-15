المنتخب التونسي لكرة اليد ينهي مشاركته في مونديال تحت 19 عاما في المركز السادس عشر

انهى المنتخب التونسي لكرة اليد مشاركته في بطولة العالم لاقل من 19 سنة المقامة حاليا بمقدونيا في المركز السادس عشر بعد خسارته في المقابلة الترتيبية امام نظيره السلوفيني 23-34 يوم الخميس.

وكان المنتخب التونسي خسر في الدور ثمن النهائي يوم الاربعاء امام نظيره الدنماركي 25-30.

يذكر ان المنتخب التونسي حقق خلال الدور الاول فوزين على صربيا 25-23 والبرازيل 26-25 مقابل ثلاث هزائم امام البرتغال 24-30 والمانيا 15-36 وايسلندا 20-25 ليتحصل على المركز الرابع ضمن منافسات المجموعة الرابعة.