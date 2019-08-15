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الشباب والرياضة يوافق على عقد جمعية عمومية للزمالك الشهر المقبل

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:30 م
الشباب والرياضة يوافق على عقد جمعية عمومية للزمالك الشهر المقبل
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هاني عصام
 
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أرسلت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة خطابًا رسميًا لنادي الزمالك يتضمن الموافقة على عقد جمعية عمومية الشهر المقبل.


وفتح نادي الزمالك باب الترشيح اليوم على أن يستمر ليوم السبت المقبل قبل عقد الانتخابات بداية الشهر المقبل.


وأرسلت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة خطابًا رسميًا لنادي الزمالك يتضمن الموافقة على عقد العمومية على 4 مقاعد تشمل 3 أعضاء مجلس إدارة بجانب أمين صندوق.

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