مفاجأة.. زيدان يُقرر الإبقاء على المنبوذ

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن تطور كبير في موقف ريال مدريد بشأن استمرار الكولومبي خاميس رودريجيز خلال الموسم المقبل.





وأكدت إذاعة "كادينا كوبيه" الاسبانية أن موقف ريال مدريد بخصوص "رودريجيز" تغير تمامًا، واستقرت الإدارة علي استمرار اللاعب مع الفريق الملكي حيث سعتمد عليه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال في باقي الموسم.





وأوضحت أن خاميس رودريجيز أصبح ضمن خطط زيدان للموسم الجديد وغير معروض للبيع هذا الصيف.





وكانت المؤشرات تؤكد لرحيل "رودريجيز" عن ريال مدريد في الميركاتو الحالي، أو الدخول ضمن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، والذي يسعي الريال لضمه هذا الصيف.