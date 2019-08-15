لأول مرة في تاريخ تراجع عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاما

تراجعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاما للمرة الأولى منذ إصدارها اليوم الخميس، لتخسر نحو 1% بعد أن سارع المستثمرون إلى شراء الأصول الآمنة الثابتة الدخل مع تنامي المخاوف من ركود عالمي.





وتخفض العوائد الأدنى للسندات تكلفة الاقتراض الحكومي الجديد لكنها يُنظر إليها أيضا على أنها تشير إلى أن الأسواق المالية تتوقع تباطؤا للنمو وإلى تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة من بنك انجلترا المركزي.





وتراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاما إلى 0.988 بالمئة منخفضة ثمانية نقاط أساس، وسجلت عوائد السندات الحكومية لأجل عشرة أعوام و20 عاما مستويات قياسية منخفضة أيضا عند 0.414 بالمئة و0.85 بالمئة على الترتيب.





وأثار الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين مخاوف من أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى تباطؤ، وهو مبعث قلق تصاعد يوم الخميس بعد أن قالت الصين إنها ستفرض رسوما جمركية انتقامية.





وتراهن الأسواق على أن بنك انجلترا سيضطر لخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر تشرين الأول بدون اتفاق لمرحلة انتقالية لتقليل الآثار الاقتصادية السلبية.